«التربية» تعلن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020

أعلن التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي نتائج اختبارات نهاية العام لمرحلة الثانوية العامة للصف الـ 12 للعام الدراسي (2019-2020) بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني

وتقدم الحربي بالتهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة ولأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2019 – 2020 م، وإعلان نتائج الثانوية العامة في ظروفٍ استثنائية غير مسبوقة في دولة الكويت بفعل جائحة كوفيد 19 والتي اجتاحت العالمَ أجمع، راجياً من الله عزّ وجل أن يرفعَ هذا الخَطب ويمُنَّ عليهم بِدوام النجاح والتفوق، وأنْ يغدو إنجازهم اليوم نوراً يسطعُ في سماء طموحهم فينيرَ دربَ تطلعاتهم خلال المرحلة القادمة التي هم مقبلون عليها،

وأكد الحربي أن وزارة التربية قادرةٌ على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها خلال الفترة المقبلة بكل ثقةٍ وثبات متسلحين بالعزم والإرادة.

وقال الحربي «إننا نعيش اليوم العصرَ الرقمي، الذي غيَّر أوجه الحياة، فكان لزاماً علينا تأهيلُ جيلِ الشبابِ لما يقتضيه هذا العصر، ونقوم بإعداد جيل متسلحٍ بالعلم والتكنولوجيا قادرٍ على بناء مستقبل الكويت، وهذا هو هدفنا الأوحد وغايتنا الأسمى في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي».

وأوضح الحربي إن نجاح أبنائنا وبناتنا الذي نعلن عنه اليوم هو ثمرةُ جِدِّهم واجتهادهم، والدعم والتفاني الذي قدمه معلموهم والهيئة الإدارية في وزارة التربية.

قائلاً «نحنُ نقف اليوم احتراماً وتقديراً لهم مؤكدين فخرنا بإنجازهم، وأخصُّ بالشكر أيضاً أولياء الأمور الكرام الذين وفّروا البيئة المناسبة لإشراق شمس هذا التفوق، فتضافر الجهود كان السفينةَ التي نقلت أبناءنا إلى برِّ الأمان وحافظَ على مستقبلهم في ظل سنةٍ استثنائيةٍ وظروفٍ تعدُ الأولى من نوعها».

وأننا نقف اعتزازاً وفخراً في بلدنا الذي أعطى أبناءَه العطفَ والرعايةَ والاهتمام، خاصين بالذكر قائدَ المسيرة، أميرَ الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير الشيخ صباح الأحمد، والذي نسألُ الله العظيم أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ونائب الأمير سموَ ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ووجه الحربي رسالته لأبنائه الطلبة ذكر فيها أن «للتفوق والنجاحِ أفقاً لا حدَّ له، فاحرصوا على الجدِّ وبذلِ الجهد، وليكن الإتقانُ أرضَكم، والإبداعُ سماءَكم، والإخلاصُ في كل عملٍ شعارَكم، فبهذا تُتوَّجُ مسيرتُـكم بالنجاح، وأعمالـكُم بالفلاح، فتكونوا خيرَ أبناءٍ لدولتكم الكويت التي رعتكم وحفظتكم، فليس في الأرضِ خيرٌ من تراب الوطن».