الكويت والعربي يتنافسان على اللقب الـ58 من كأس الأمير

يلتقي الكويت مع العربي، الاثنين، على استاد جابر الأحمد الدولي، في نهائي النسخة الـ58 من بطولة كأس أمير الكويت في كرة القدم، والذي يختتم به الموسم 2019-2020، بعدما طال عقب التأجيل المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

والمواجهة هي الثامنة بين الجانبين في تاريخ المباريات النهائية للبطولة، حيث سبق للعربي الفوز في أول 4 مواجهات، قبل أن ينتزع منه “العميد” هذا التفوق ويحقق اللقب على حسابه في آخر ثلاث نهائيات.

ويسعى الكويت الذي سيخوض النهائي الـ25 في تاريخه، للاحتفاظ بالكأس للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي)، والـ15 في تاريخه، وتحقيق الثلاثية من خلال الجمع بين ألقاب الدوري وكأسي الأمير وولي العهد.

من جهته، سيكون طموح العربي إنهاء حالة الجفاء مع الكأس التي دامت 12 موسما والوصول إلى اللقب 16 الذي سيتعادل فيه مع غريمه التقليدي القادسية كأكثر المتوجين بالبطولة الغالية.

وبعد تأجيل المباراة التي كانت مقررة الخميس الماضي، ينتظر أن يكون المدربان الجديدان للفريقين الهولندي رود كرول (الكويت) واللبناني باسم مرمر (العربي) قد نالا وقتا كافيا للتجهيز والإعداد البدني والفني.

ويعتمد كرول على الحارس حميد القلاف ومشاري غنام وحسين حاكم وفهد حمود وسامي الصانع وفيصل زايد وأحمد الزنكي ويوسف ناصر والفرنسي عبدول سيسوكو والعاجي جمعة سعيد.

ويتمتع بدكة قوية تضم أسماء مميزة مثل يعقوب الطراروة وشاهين الخميس وعبدالله البريكي وفهد الهاجري والعراقيين أمجد عطوان وعلاء عباس والمدافع الشاب عبدالعزيز بن ناجي.

في المقابل، اعتمدت ادارة النادي العربي سياسة التغيير منذ فترة، فمنحت المدرب السابق، البوسني داركو نيستوروفيتش، صلاحية الدفع بعناصر جديدة وشابة، وهو ما أكمله خلفه اللبناني مرمر الذي يعتمد في تشكيلته على الغيني سيكو كيتا، الإسباني تشافي توريس الذي يخوض آخر مبارياته مع “الأخضر”، السوري أحمد الصالح، الليبي السنوسي الهادي والعاجي برنار هنري، علما أنه سيفتقد إلى الغاني عيسى يعقوبو الموقوف لطرده في نصف النهائي.

ويعول مرمر أيضا على الحارس المتألق سليمان عبدالغفور وعبدالله الشمالي وأحمد ابراهيم ومحمد فريح والشباب علي عتيج وحسن حمدان ومحمد صفر ونايف حميد وبندر السلامة، وينتظر ان يكون للبدلاء دور مؤثر مثل بدر طارق وعلي خلف ومحمد زنيفر.

وكان الفريقان تعادلا 2-2 ضمن الدوري، في أغسطس الماضي.