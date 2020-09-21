أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ترخيص ونشاط خمسة شركات ومحال تجارية لم تلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية وارتكابها مخالفات تجارية وقانونية وفقا لأحكام القانون رقم (106/2013).

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن إيقاف ترخيص ونشاط هذه الشركات جاء وفق خطة مرسومة للوقوف على التزام الشركات والمحال في القانون والنظم واللوائح.

وذكرت أن الشركات والمحال المخالفة بعضها يعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إضافة إلى شركات ووكالات ووساطة التأمين والصرافة في مواقع موزعة على المحافظات الستة في البلاد.

وأكدت الوزارة مراقبتها المستمرة عبر حملات مفتشيها للأسواق والمحال التجارية مشيرة إلى أنها لن تتوانى في مخالفة أي شركة تحاول تجاوز القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.