حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.