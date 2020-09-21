حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 28°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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