سفارة الكويت في ألمانيا تناشد رعاياها التقيد بتعليمات السفر الجديدة

ناشدت سفارة دولة الكويت في المانيا اليوم الثلاثاء الرعايا الكويتيين المقيمين في المانيا التقيد بتعليمات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية الالمانية بخصوص اقامة الاجانب في البلاد.

وقالت السفارة في بيان تلقت نسخة منه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارة الداخلية الألمانية طالبت حاملي تأشيرة (شينغن) المنتهية الصلاحية والموجودين على الأراضي الألمانية بمغادرة ألمانيا في موعد اقصاه نهاية سبتمبر الجاري.

واشار البيان الى ان المانيا “تعود بذلك إلى الوضع الطبيعي المنصوص عليه قانونيا والذي يقضي بأن منح الحق في الإقامة على الأراضي الألمانية يتم من خلال دراسة الطلبات بشكل فردي ووفقا للشروط الواجبة لكل حالة على حدة”.

وأوضح انه في حال وجود حالات استثنائية يتعذر بموجبها على حامل التأشيرة المنتهية الصلاحية مغادرة الأراضي الألمانية لحين الموعد المحدد فإن السفارة “اوصت بأن يقوم الشخص المعني بمراجعة دائرة شؤون الأجانب المسؤولة للعمل على إيجاد حل مناسب بحيث يتم تحديد موعد المغادرة على أساس مقتضيات الحالة”.

واضاف انه بخصوص دخول الأراضي الألمانية فإن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أن التحذير العام المفروض على الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة (شينغن) سيكون صالحا حتى نهاية سبتمبر الجاري وأنه اعتبارا من بداية اكتوبر المقبل سيكون التحذير على السفر الى هذه الدول بشكل احادي.

واكد البيان ان هذا التعديل على الاجراءات لا يعني إلغاء الحظر والسماح بالسفر إلى ألمانيا حيث تشدد السلطات الألمانية على استمرار الإجراءات المعمول بها سابقا وعلى ضرورة مراجعة سفاراتها في الدول المختلفة لمعرفة إجراءات السفر والإجراءات المعمول بها والشروط الواجب تحقيقها