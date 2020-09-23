سواريز “متهم”.. تحقيق في “فضيحة” امتحان اللغة الإيطالية

لا تخلو مسيرة النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، من الحوادث المثيرة للجدل، آخرها محاولته الحصول على الجنسية الإيطالية، باستخدام طرق “للغش” في الامتحان النهائي.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا بشأن احتمالية “غشه” في امتحان الجنسية الإيطالية، التي سعى للحصول عليها من أجل انتقاله لنادي يوفنتوس الإيطالي .

وصرف يوفنتوس الإيطالي النظر عن التعاقد مع سواريز ، بعد تأخر عملية حصوله على الجواز الإيطالي، وهو شرط رئيسي للانتقال، لأن النادي لا يستطيع التعاقد مع لاعبين غير أوروبيين إضافيين.

وخضع هداف برشلونة، الذي سبق أن واجه حظرا بسبب عض للاعب الخصم، والتهجم على لاعب بألفاظ عنصرية، لاختبار الجنسية الإيطالية في بيروجيا الأسبوع الماضي.

ووفقا لمدعين عامين، فإن سواريز كانت لديه نسخة مسربة من الامتحان، حيث كان يعرف فيها جميع الإجابات، كما أن درجته كانت محددة مسبقا.

وقال مكتب المدعي العام في بيروجيا في بيان: “ظهرت بعض المخالفات في امتحان شهادة اللغة الإيطالية، الذي خاضه في 17 سبتمبر لاعب كرة القدم الأوروغواياني لويس ألبرتو سواريز دياز، وهو الامتحان المطلوب للحصول على الجنسية الإيطالية “.

وأضاف “تبين من التحقيق أن الموضوعات في الاختبار قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع مقدم الطلب، وأن العلامة النسبية قد حددت حتى قبل إجراء الاختبار”.

وركزت الصحافة الإيطالية، على قصة “الغش” لسواريز، وأشارت مصادرها أن النجم الأوروغواياني “لا يتحدث كلمة إيطالية واحدة”، مشيرة أن اللاعب الذي يتقاضى 10 ملايين يورو يجب عليه أن ينجح في اختبار اللغة الإيطالية.