أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن ضبط وإغلاق بالامر الاداري المباشر لأربع منشآت مختصة بالأدوات المكتبية والألواح الإلكترونية منها مخزنان يحتويان على 154 جهاز (لابتوب) لإحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع لرفع أسعارها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان امر الإغلاق جاء خلال جولة المفتشين على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الالكترونية والكمبيوترات في منطقة حولي ضمن حملاتها في موسم العودة الى المدارس.

وأضافت انه اثناء التدقيق على الأجهزة تبين وجود ارتفاع في سعر اجهزة الكمبيوترات بمختلف انواعها مؤكدة إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاخذ الاجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية لرصد اي تلاعب بالأسعار قد يعرض المستهلكين للاستغلال فضلا عن تواجدهم في كافة المحافظات الست في البلاد لضبط الاسواق.

ودعت كافة المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن اي زيادة او امر غير منطقي في اسعار المنتجات عبر الخط الساخن (135) مشددة على ضرورة تقيد الشركات والمحال التجارية بالنظم والمعايير المعمول بها.