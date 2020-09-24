أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة ستقوم بتنفيذ تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية في جزيرة فيلكا يوم الأحد 27 سبتمبر الحالي وتستمر حتى الخميس 1 أكتوبر المقبل تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 مساء.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني اليوم الخميس رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وأكدت أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من تلك أماكن التدريب وذلك حرصا على سلامة الجميع.