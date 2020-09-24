اليويفا يعتمد 5 تبديلات في دوري الأبطال

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن اليويفا سيواصل السماح بإجراء 5 تغييرات في كل مباراة بدلا من 3 لنهاية الموسم الحالي.

وأضاف تشيفرين، في مؤتمر صحفي، أن القرار سيسري على دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية وملحق تصفيات بطولة أوروبا.

وتم زيادة عدد التغييرات في كل مباراة الموسم الماضي لتخفيف الضغط عن اللاعبين الذين اضطروا لخوض مباريات متلاحقة، بعد عودة النشاط من توقف طويل جراء جائحة كوفيد-19.

وأوضح تشيفرين، أن نهائيات دوري الأمم لموسم 2020-2021 ستقام في أكتوبر/تشرين الأول العام المقبل.

وأبدت إيطاليا وهولندا وبولندا رغبتها في استضافة هذه المباريات.

