زيدان: لن أطلب إبرام صفقات

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه لا يرغب في ضم أي لاعب جديد قبل غلق باب الانتقالات، رغم ظهور فريقه مفتقدًا القوة الهجومية خلال تعادله السلبي مع مستضيفه سوسييداد في مباراته الافتتاحية بالليجا.

وعلى غير المعتاد، لم ينشط ريال مدريد في فترة الانتقالات منذ فوزه بالدوري في يوليو/تموز الماضي، ولم يضم أي لاعب جديد، رغم رحيل جاريث بيل وخاميس رودريجيز وأشرف حكيمي وسيرجيو ريجيلون.

واستعاد ريال مدريد فقط الثلاثي بورخا مايورال وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديجارد بعد انتهاء إعارتهم.

وأمام سوسييداد، اضطر زيدان لإشراك سيرجيو أريباس ومارفن بارك، اللذين لم يسبق لهما اللعب للفريق الأول.

لكن في حديثه لوسائل الإعلام، قبل مباراة ريال مدريد الثانية في الموسم خارج ملعبه ضد ريال بيتيس، غدًا السبت، أكد زيدان أنه سعيد باللاعبين الموجودين في حوزته.

وقال المدرب الفرنسي “هذه هي التشكيلة التي أملكها ولن أطلب ضم أي لاعب جديد”.

وتابع “الكل يرغب في معرفة من سينضم، لكني راض عن تشكيلتي. سنبذل الكثير من الجهد لنصبح في أفضل شكل حتى يمكننا تحقيق أهدافنا”.

وأضاف “أي شيء يمكن أن يحدث، لكن في الوقت الحالي مثل أي مدرب آخر أرغب في انتهاء فترة الانتقالات بأقصى سرعة، كل ما أريده هو الحديث عن المباريات”.

وتلقى زيدان، دفعة هذا الأسبوع بعد تعافي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وهازارد من الإصابة، لكنه اعترف بأن اللاعبين الثلاثة من المستبعد أن يشاركوا ضد بيتيس، لأنهم لم يتدربوا بما يكفي.

وخسر ريال مدريد في آخر زيارة له إلى بيتيس في مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف كل الأحداث الرياضية في العالم بسبب جائحة كورونا.

واستهل النادي الأندلسي، الذي يقوده مانويل بيليجريني، الموسم بطريقة مثالية، وفاز 1-0 على ألافيس، و2-0 على بلد الوليد.