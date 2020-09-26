“القوى العاملة”: انتهاء مهلة تعديل الأوضاع القانونية لأصحاب العربات المتنقلة بحلول 11 أكتوبر المقبل

صرحت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، بأن المهلة الممنوحة من الهيئة لأصحاب العربات المتنقلة لتحديد موقع العربة من المواقع المتنقلة المتوفرة بالنظام الآلي الخاص بوزارة التجارة، وتركيب وتفعيل نظام التتبع الآلي «GPS» تنتهي بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.

وأهابت المزيد بأصحاب العربات المتنقلة المسارعة نحو تعديل الأوضاع القانونية خلال المدة المشار إليها، وذلك بتحديد موقع لها من خلال النظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع الآلي لكل عربة.

وأكدت أنه لن يتم صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعمالة التي لم تلتزم بالضوابط السابقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة في حالة عدم الالتزام بتلك الشروط، ومن ضمنها وقف ملفات العربات المتنقلة، وعدم اصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص العربات المتنقلة أو تجديد اذونات عمل للعمالة الوافدة عليها.

وأشارت إلى أنه يلزم توجه أصحاب العربات المتنقلة صارفي دعم العمالة الوطنية لمقر مراقبة تفتيش العمالة الوطنية بمنطقة القرين -دون الحاجة لأخذ موعد مسبق-، بعد تعديل أوضاعهم بتحديد موقع من المواقع المتنقلة المتوفرة من خلال النظام الآلي الخاص بوزارة التجارة، وتركيب وتفعيل نظام التتبع الآلي «GPS»، لتحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف دعم العمالة الوطنية، سواء باب ثالث أو خامس، في حين يلزم مراجعة أصحاب العربات المتنقلة غير صارفي الدعم لمقر إدارة عمل محافظة مبارك الكبير قبل الموعد المحدد تجنباً لوقف ملفات العربات المتنقلة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.