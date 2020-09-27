جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة

أكد النجم البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، أن انضمام المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، يمثل إضافة قوية جدا للفريق.

وقال فيليكس، الذي سجل هدفا وصنع آخر في انتصار فريقه الكاسح على غرناطة (6-1)، اليوم الأحد، في مستهل مشوار الفريق في الليجا، ضمن الجولة الثالثة، إن لاعبي الروخيبلانكوس سيكونوا سعداء بزميلهم الجديد في الفريق.

ولم يحتج سواريز لوقت كبير من أجل إظهار قدراته الكبيرة، وسجل هدفين في غضون 20 دقيقة في أول ظهور له بقميص الفريق المدريدي، قادما من برشلونة.

وأضاف فيليكس، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب (واندا ميتروبوليتانو): “انضمام أفضل اللاعبين يعد أمر طيبا بالنسبة لنا، وهكذا نعمل جميعا الواحد من أجل الآخر، والفريق سيتحسن بصورة كبيرة في المستقبل”.

كما أبدى صاحب الـ20 عاما سعادته بالنتيجة الكبيرة، وأدائه في اللقاء، حيث سجل الهدف الثالث وصنع الثاني للأرجنتيني أنخيل كوريا، فضلا عن تسببه في ركلة جزاء أهدرها ساؤول نييجيز.

وتابع: “ألعب بنفس القوة التي كنت أؤدي بها في الموسم الماضي، وأؤدي المطلوب مني، وأنا مستمتع لأقصى درجة. لم يتغير شيئا، ببساطة، الأمور تسير معي بشكل طيب. نحن نلعب بأداء جميل، وعلينا الاستمرار هكذا”.

وأتم: “نخوض كل مباراة على حدة، ولا نفكر بعيدا، اليوم مباراة غرناطة، ثم مباراة أويسكا”.