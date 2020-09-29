نعت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ببالغ الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

واعرب الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي وعائلة الفقيد والأمة الإسلامية جمعاء لهذه الخسارة الكبيرة.

وقال العثيمين ان أمير دولة الكويت الفقيد رحمه الله كان أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية ورفع مكانة دولة الكويت عاليا على المستويين الإقليمي والدولي.

واكد ان الفقيد كان صوتا للحكمة والاعتدال ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع.

وتضرع الأمين العام إلى الله العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان.