نعى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء سمو امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح معربا عن المه الشديد لغيابه عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها قائلا انه “كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة”.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن الرئيس عون قوله في بيان “يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيقا كبيرا وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأعوام الماضية ولم يوفر جهدا الا وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته”.

واضاف “كما كان يسارع دائما الى دعم الشعب اللبناني الذي لن ينسى ما قدمه الراحل الكبير في المحن التي توالت على الوطن الصغير فاعاد اعمار الكثير من مدنه وقراه التي تهدمت وساهم في اطلاق مشاريع عمرانية وانمائية كثيرة”.

واشار الى ان “الراحل الكبير كان الصوت الصارخ في المحافل الإقليمية والدولية دفاعا عن الحق العربي عموما وعن القضايا العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين”.

وقال الرئيس عون “وعندما اعتدي على الكويت قاد الراحل الكبير مسيرة تكللت بتحرير أراضي الكويت وعودة السيادة كاملة من دون نقصان”.

وختم الرئيس اللبناني بالقول “اني اذ انعي الى اللبنانيين الشيخ صباح الشقيق المحب والغالي الذي يشكل غيابه خسارة كبيرة أتقدم من نائب امير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والاشقاء الكويتيين باحر التعازي سائلا للفقيد الغالي الرحمة ولهم جميعا الصبر والعزاء”.