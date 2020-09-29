أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته الخالصة للشعب الكويتي الشقيق لوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال اردوغان في تغريدة على حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح” سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى آخر زيارة رسمية لأنقرة في مارس 2017 حيث قام اردوغان بتقليده وسام الدولة التركية.