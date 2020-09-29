أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن “حزنه العميق” لوفاة “صديقه العزيز” صاحب السمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال ترامب في بيان إن الأمير الراحل “كان صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة” مضيفا “في وقت سابق من هذا الشهر تشرفت بمنحه وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأمير الراحل كان “دبلوماسيا لا مثيل له حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عاما.” وتابع ان “وساطته التي لا تعرف الكلل في النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجاوز الانقسامات في ظل أكثر الظروف صعوبة”.

وقال ترامب ان السيدة الأولى “ميلانيا وأنا نرسل تعازينا الحارة لشعب الكويت.”