حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب .

الحرارة العظمى: 40°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.