قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر حاليا بطقس خريفي حار نهارا ومائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره ورطب خصوصا على المناطق الساحلية مع فرص لتكون الضباب ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس حارا ورطبا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية.

وأضاف القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه الموج 2 و5 أقدام.

وقال إن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 24 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه 1 و4 أقدام.

وبين ان الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس مساء غد الجمعة مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على السواحل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1و4 أقدام.