وزير الصحة يجري تدويرا لعدد من مدراء المناطق الصحية والإدارات المركزية ومدراء المستشفيات

أصدر وزير الصحة قرارا بحركة تنقلات لعدد من مدراء المناطق الصحية والإدارات المركزية ومدراء المستشفيات كمرحلة أولى وشملت الأسماء التالية :

د. أحمد خضر الشطي مديرا لمنطقة الصباح الطبية التخصصية

د. بدر إلياس العنزي مديرا لمنطقة الاحمدي الصحية

د. محمد عويضة العجمي مديرا لمنطقة الجهراء الصحية

د. حمود فهد الزعبي رئيس للمجلس الطبي العام

د. شيخه سحمي الهاجري مديرا لإدارة الصحة المهنية

د. وليد أحمد صالح البصيري مدير لإدارة التدقيق البيئي