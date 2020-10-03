اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 371 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 106458 حالة في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 620 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 92 حالة في منطقة العاصمة الصحية و89 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و70 حالة في منطقة الفروانية الصحية و40 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7403 حالة.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1990 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 755765 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 537 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 98435 من مرض (كوفيد-19) حالة.