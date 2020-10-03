محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 04 أكتوبر 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
04 أكتوبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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