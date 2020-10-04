اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على اتفاق السلام الذي تم أمس السبت في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.

وأشاد المصدر في تصريح صحفي اليوم الأحد بالجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب السودان في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق بما يسهم في وضع حد للقتال الدائر هناك ويكرس الأمن والاستقرار ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام الشامل.

وأكد على دعم دولة الكويت لجمهورية السودان الشقيقة ‏في جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في كل أنحاء السودان وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في التنمية.