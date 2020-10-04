مورينيو يثأر من فريقه السابق مان يونايتد

لقن فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 -1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وبدأ مانشستر يونايتد ، في التسجيل عن طريق النجم البرتغالي برونو فرنانديز، بعد مرور دقيقتين فقط، من ركلة جزاء، وجاء رد توتنهام سريعاً، حيث نجح تانجي ندومبيلي، في تسجيل هدف التعادل لفريق توتنهام ، في الدقيقة الـ4. ، ثم أحرز النجم الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، الهدف الـ2، لتوتنهام في الدقيقة 7.

ووأحرز النجم هاري كين، الهدف الثالث لفريق توتنهام، في الدقيقة 31 من زمن المباراة، وبعدها بـ2 دقائق وتحديدا في الدقيقة 37، فيما أحرز النجم الكوري الجنوبي سون، ثاني أهدافه الشخصية في المباراة و الرابع لفريق توتنهام.

ونجح الإيفواري سيرجي أورييه ، في إحراز خامس أهداف توتنهام، فى مرمى مانشستر يونايتد، في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية على يمين الحارس دي خيا.

وعاد النجم هاري كين لإحراز الهدف الثاني له والسادس لفريق توتنهام في الدقيقة 79 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 6 – 1 لتوتنهام.

ومنذ أن التحاق المدرب مورينيو بفريق توتنهام، تحسن تريب النادي في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وصعد للمركز الخامس بعكس مانشستر يونايتد الذي تسوء نتائجة حيث تراجع للمركز العاشر.