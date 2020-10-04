أستون فيلا يهين ليفربول بسباعية تاريخية في البريميرليج

اكتسح أستون فيلا ضيفه ليفربول بنتيجة 7-2، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سباعية أستون فيلا أولي واتكينز (4- 23- 39) وجون ماكجين (35) ووز باركلي (55) وجاك جريليتش (66- 75)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (33- 60).

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط أيضًا في المركز الخامس.

وارتكب أدريان خطأ كبير في الدقيقة الخامسة، بعدما مرر الكرة بصورة خاطئة لجوميز ليفتكها جريليش ويمرر إلى واتكينز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك، ليتقدم أستون فيلا مبكرًا في النتيجة.

وكاد باركلي أن يضيف الهدف الثاني، بعدما تلقى الكرة وهو خالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ليسدد الكرة التي اصطدمت بأقدام دفاعات ليفربول قبل أن تسكن الشباك.

وأهدر ليفربول فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 15، بعدما مرر صلاح كرة مميزة لفيرمينو في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية تصدى لها مارتينيز.

وتوغل فيرمينو في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 21، قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها مارتينيز من جديد.

ونجح أستون فيلا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد انطلاقة من واتكينز دخل على إثرها لمنطقة الجزاء وتخلص من جوميز، قبل أن يسدد كرة قوية سكنت أعلى الزاوية اليسرى لأدريان.

وحاول جوتا إعادة ليفربول في المباراة بتسديدة من جوتا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25، أمسك بها مارتينيز.

وعاد البرتغالي ليسدد كرة ساقطة في الدقيقة 28، تألق مارتينيز في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وتلقى باركلي تمريرة مميزة من قبل جريليش داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31، ليسدد كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح صلاح في تقليص الفارق في الدقيقة 33، بعد توغل من جوتا من الجانب الأيسر، مرر بعدها الكرة إلى كيتا داخل منطقة الجزاء، ليفشل الأخير في ترويض الكرة لتصل إلى صلاح الذي سدد مباشرة في الشباك.

ولكن سرعان ما عاد أستون فيلا لهز شباك ليفربول، بتسديدة مباشرة على الطائر من ماكجين من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم فان دايك وغيرت اتجاهها مخادعة أدريان لتسكن الشباك في الدقيقة 35.

وتواصل انهيار ليفربول في الدقيقة 39، بعدما نفذ باركلي ركلة حرة مرسلًا عرضية تجاه تريزيجه في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، الذي أرسل بدوره عرضية لواتكينز الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد رأسية سكنت الشباك.

وكاد روبرتسون أن يقلص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بنتيجة 4-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كلوب التبديل الأول بنزول مينامينو على حساب كيتا.

وواصل أستون فيلا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 55، بعد تسديدة من باركلي من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأقدام أرنولد وسكنت شباك أدريان.

وعاد صلاح وقلص الفارق من جديد في الدقيقة 60، بعدما تلقى تمريرة مميزة من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك، ليدفع بعدها كلوب بجونز على حساب جوميز.

وسجل جريليتش الهدف السادس لأستون فيلا في الدقيقة 66، بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بفابينيو وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

ودفع كلوب بميلنر على حساب فيرمينو في الدقيقة 68، وكاد واتكينز أن يسجل السابع لأستون فيلا بانفراد تام بأدريان في الدقيقة 71، إلا أن حارس ليفربول نجح في التصدي لتسديدته هذه المرة.

ولم يرحم أستون فيلا كبرياء حامل اللقب، بعدما أضاف الهدف السابع في الدقيقة 76، بانفراد تام من جريليتش من قرب وسط الملعب سدد بعدها بهدوء كرة أرضية سكنت الشباك.

وحاول ناكامبا إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها أدريان، وتبعها جوتا برأسية قوية تألق مارتينيز في التصدي لها.

وتلقى واتكينز عرضية متقنة من ترزيجيه في الدقيقة 85 داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 7-2.

