حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
06 أكتوبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 10 – 40 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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