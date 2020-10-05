حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 10 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.