محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

منذ ساعة واحدة
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
06 أكتوبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 10 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق