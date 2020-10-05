وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الاثنين خامس طائرات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بنحو 40 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات في الدولة.

واشاد رئيس لجنة الفيضانات والسيول بوزارة الخارجية السودانية السفير محي الدين سالم في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالدعم الكويتي المستمر وتواجد الجمعيات الخيرية الكويتية في كل المحن لتقديم المساعدات مؤكدا متانة العلاقات بين السودان ودولة الكويت.

وهنأ السفير سالم في الوقت نفسه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم قائلا إنه “من مدرسة الدبلوماسية والعمل الانساني والحكمة التي نحن أحوج إليها”.

من جهته عبر نائب رئيس الهلال الاحمر السوداني محمد عبدالحميد عن تقديره للدعم الكويتي الكبير والمتواصل للسودان في محنته.

من جانبه ذكر المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطائرة تحمل ما يقدر بنحو 40 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية والبيئية ستعزز من العمل المبذول لمساعدة المتضررين من الأمطار والفيضانات في السودان.

وشارك في مراسم تسلم طائرة المساعدات رئيس لجنة الفيضانات والسيول بوزارة الخارجية السودانية ونائب السفير الكويتي في الخرطوم عبدالكريم المجيم ونائب رئيس الهلال الاحمر السوداني ومدير لجنة الاستجابة والطوارئ في الهلال الاحمر السوداني بجانب المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي وفريق الجمعية من المتطوعين.

ووصلت في وقت سابق إلى الخرطوم أربع طائرات ضمن الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية فيما أنشأ الهلال الاحمر الكويتي خمسة مخيمات لإيواء 500 اسرة.

وحذرت السلطات السودانية من تداعيات الفيضانات واعلنت حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كما قررت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية بعد تزايد الامطار وارتفاع منسوب النيل إلى مستوى قياسي.

وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فان أكثر من 770 ألف شخص تأثروا جراء الامطار والفيضانات التي تسببت في وفاة أكثر من 130 شخصا واصابة 45 آخرين الى جانب انهيار نحو 100 ألف منزل فيما تدمرت نحو مليوني هكتار من الأراضي الزراعية فيما تم رصد 5930 حالة نفوق للماشية.