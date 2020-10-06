اكدت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بالأندية والاتحادات الرياضية استمرار حظر مسابقات جميع الفرق الرياضية لمن هم دون سن (18 عام) واقتصار التدريبات والمسابقات والبطولات على الفريق الأول حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان القرار جاء في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة وكافة الهيئات الرياضية واتساقا مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحفاظا على سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية العاملة في المجال الرياضي.

ودعت الهيئة الى عدم التراخي والتهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والأخذ بكافة التدابير الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة الصادرة وتفاديا للمسألة القانونية.