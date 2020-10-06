«التمريض»: تحويل “ممرض العديلية” إلى التحقيق

أكد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي تحويل ممرض مركز العديلية الصحي إلى التحقيق للوقوف على حقيقة الأمر والذي كان قد تسبب في المشكلة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديو صوره أحد المرضى والذي بث عبر الموقع شكوى لوزير الصحة بسبب رفض العاملين بالمركز تقديم خدمات علاجية له.

وقال العنزي في تصريح له أن وزارة الصحة قامت بإصدار بيان بعد انتشار المقطع، إلا أن ما صدر عنها لم يكن منصفاً حيث ذكرت أن المراجع مقيم، لافتاً إلى أنه من الضروري اتخاذ اجراءات حيادية ومعاقبة المخطىء.

‏وأضاف أن هذا السلوك لا يمثل مهنة التمريض ولا الممرضين والممرضات، حيث أن هذه المهنة أرقى من ذلك بكثير وجمعية التمريض الكويتية ‏تطالب دائماً بحسن العمل والخلق وضبط النفس ومعاقبة كل متجاوز بالقانون.