“البترول” : الحجر المنزلي للموظف بعد إجازته السنوية تخصم من رصيده

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات بشأن فترة الحجر المنزلي بعد العودة من السفر، حيث قالت إنه في حال سفر الموظف بمهمة رسمية تدريبية أو علاج بالخارج خلال فترة انتشار جائحة ڤيروس كورونا المستجد تتم تغطية فترة الحجر المنزلي بعد العودة كإجازة احترازية لا تخصم من رصيد إجازته السنوية، وفي حال سفر الموظف خلال فترة إجازته السنوية أو بنهاية الأسبوع أو بالعطل الرسمية وعودته إلى البلاد فإن الفترة التي يقضيها بالحجر المنزلي تخصم من رصيد إجازته السنوية.

وجاء في التعميم الصادر من قبل رئيس لجنة علاقات العمل بالوكالة أحمد الحمد، ان تلك التعليمات جاءت بعد اجتماع لجنة علاقات العمل، وقد تضمنت عرض التوصية أعلاه على الدوائر القانونية بشركات القطاع النفطي بأسرع وقت ممكن لإبداء الرأي بشأنها وفي حال استلام الرأي القانوني سيتم استكمال الإجراءات اللازمة من عرض التوصية متضمنة الآراء القانونية على الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في القطاع النفطي، مطالبا بالموافاة بالرأي القانوني لكل شركة بأسرع وقت ممكن ليتسنى استكمال الإجراءات اللازمة.