الإتحاد الكويتي لكرة القدم يناقش اليوم توصيتي “المسابقات” وتعديلات “اللوائح”

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم، توصيتَي لجنة المسابقات الخاصة باللاعبين غير محددي الجنسية ومواليد الكويت، وكذلك التعديلات التي أُجريت على لوائح اللجان العاملة.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا في السادسة من مساء اليوم، لمناقشة الاستثمار داخل مقر الاتحاد، واعتماد بعض التعديلات التي أُجريت أخيرا على لوائح اللجان العاملة، من بينها لائحة المسابقات للموسم الرياضي المقبل (2020-2021).

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة في اجتماعه، توصية لجنة المسابقات الخاصة بالسماح للأندية بتسجيل لاعبي فئة غير محددي الجنسية من دون حدٍّ أقصى، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية حال إقامتهم في البلاد التي سيلعبون لمنتخباتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات بشكل متواصل. وكذلك سيناقش المجلس توصية قيد لاعبَين اثنين في قائمة كل نادٍ من مواليد الكويت، والذين يحملون جنسيات دول أخرى.

وسيشهد الموسم الجاري تسجيل عدد محدود من اللاعبين من فئة غير محددي الجنسية، نظرا لقلة الأعداد في الوقت الحالي، بعد أن حدَّد مجلس إدارة الاتحاد الأسبق مشاركة محدودة جداً لهؤلاء اللاعبين، على أن يتم تسجيل عدد أكبر في المراحل السنيَّة التي يوجد بها عدد أكبر من اللاعبين. مع الوضع في الاعتبار أن “المسابقات” ناقشت ملف اللاعبين من فئة غير محددي الجنسية من تلقاء نفسها، وليس بناءً على مقترح أحد الأندية.

تعديلات «المسابقات»

وتتمثل أبرز التعديلات التي أُجريت على لائحة المسابقات في احتساب الأهداف للاعبين في المباريات التي يتم إلغاؤها في حال شطب نتائج، فيما تقرر أن يبدأ الفريق الذي يُذكر أولا في الملاعب المحايدة يسار المقصورة، والفريق الذي يُذكر ثانيا يمينا.

إلى جانب ذلك، ففي حال تساوي فريقين في عدد النقاط بعد انتهاء البطولة، يتم اللجوء إلى نتائج المباريات المباشرة بينهما لحسم اللقب، أو تحديد الفريق الهابط، فيما تم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم ترتيب المركز في جدول البطولة.

استاد جابر للمباريات المهمة

من جانب آخر، اكتفت لجنة المسابقات بإصدار جدول 6 جولات فقط من دوري التصنيف، نظرا لـ”لفيفا داي” في نوفمبر المقبل، إلى جانب خضوع جميع الملاعب لأعمال الصيانة من قبل الهيئة العامة للرياضة، باستثناء ملاعب الكويت وثامر وعلي صباح السالم وعبدالله الخليفة والشباب، على أن تنتهي أعمال الصيانة في ديسمبر المقبل.

ومن المؤكد أن إخضاع هذا العدد من الملاعب لأعمال الصيانة سيضع لجنة المسابقات تحت ضغوط هائلة، لذلك ستتم إقامة المباريات الجماهيرية على استاد جابر الأحمد الدولي عقب الجولات الست الأولى، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.

إلغاء بطولات المراحل السنيَّة

إلى ذلك، علمت “الجريدة” أن اللجنة الثلاثية المشكَّلة من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، ووزارة الصحة، قد توصي بإلغاء بطولات المراحل السنيَّة (الناشئين، الأشبال، البراعم) للموسم الرياضي المقبل (2020-2021)، بسبب فيروس كورونا، بعد دراسة من اللجنة الثلاثية للأوضاع الراهنة، ووجود موجة ثانية للفيروس.

يُذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر تأجيل انطلاق بطولات المراحل السنيَّة إلى يناير المقبل، والتي كان من المقرر انطلاقها الشهر الجاري.

يختبر الجميع من خلال المباريات الودية قبل اتخاذ القرار