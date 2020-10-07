تبدأ بطولة كأس الاتحاد الكويتي ال52 للكرة الطائرة منافساتها غدا الخميس للموسم الرياضي الحالي (2019/2020) وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وتجمع المباريات الافتتاحية في الدور التمهيدي للبطولة نادي اليرموك مع الصليبيخات والساحل مع التضامن والشباب مع الجهراء على أن تتوالى بقية المباريات تباعا حتى ختام البطولة وقبل بداية منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز المقررة في 24 الجاري.

يذكر أن بطولة كأس الاتحاد أقيمت 51 مرة وتوج نادي القادسية بلقبها 17 مرة في حين نالها نادي الكويت 13 مرة وكاظمة 13 مرة وظفر بها العربي سبع مرات في حين حصل عليها الجهراء مرة واحدة.