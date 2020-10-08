المؤسسة العامة للرعاية السكنية : 79% نسبة إنجاز المقاول الصيني بـ «المطلاع»

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن متعهد العقد الثاني «الصيني» الذي يعمل على تنفيذ البنى التحتية في 4 ضواح تشمل 18519 قسيمة، انتهى من تنفيذ 79.39 في المئة من إجمالي العقد حتى نهاية الشهر الماضي، متوقعة إنجازه كلياً نهاية الشهر الجاري.

ووفق تقرير المؤسسة الشهري لقطاع التنفيذ عن سبتمبر الماضي، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن نسب الإنجاز الفعلية للعقد الأول من مدينة المطلاع عبر التحالف التركي- الإيطالي لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق بلغت 98.58 في المئة من النسبة التعاقدية.

وحول بقية الضواحي، التي كان من المفترض تسليمها تعاقدياً منتصف مارس الماضي، ذكر التقرير أن نسبة إنجاز المقاول المنفذ للبنى التحتية لـ4999 قسيمة في الضاحيتين N1 وN4، بلغت 66.10 في المئة، في حين بلغت نسب إنجاز الضاحيتين N2 وN3 لتنفيذ البنى التحتية لـ4770 قسيمة 92.02 في المئة.

وحول مشروع «جنوب عبدالله المبارك»، أفاد بأن إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية لـ 3260 قسيمة، ومحطات الكهرباء الفرعية بالمشروع الإسكاني، بلغ 91 في المئة من النسبة التعاقدية، تزامناً مع بدء المؤسسة أمس الأول خطواتها لتسلم المشروع من المقاول المنفذ.

المساكن المنخفضة التكاليف

وأشار تقرير المؤسسة الى أن نسب إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف التي تقع بمنطقة النعايم بلغت 59.83 في المئة، في تقدم على النسبة التعاقدية البالغة 57.86 في المئة، لتنفيذ 9800 وحدة سكنية في مشروع بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء.

وكشف أن المؤسسة شهدت ارتفاعاً في نسب إنجاز بيوت «من باع بيته»، والشقق الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد، والمساكن المنخفضة التكاليف البديلة في الصليبية وتيماء، لتكون أسرع فعلياً من نسب الإنجاز التعاقدية.

ولفت إلى أن النسبة الفعلية لإنجاز تنفيذ 509 بيوت في شرق تيماء المخصصة لفئة «من باع بيته» شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 86 في المئة، مقابل 87.94 في المئة نسبة تعاقدية، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من المشروع تعاقدياً في ديسمبر المقبل.

%59.83 نسب إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف التي تقع بمنطقة النعايم.

المصدر: الجريدة