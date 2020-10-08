توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يستمر طقس البلا حارا إلى حار نسبيا نهارا معتدلا ليلا وتكون الرياح بصفة عامة متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بلإلإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الفترة الانتقالية تعتبر من الفترات التي تشهد العديد من التغيرات السريعة والحادة نظرا لتأثر البلاد بتخلخل واضح في التوزيعات الضغطية وقد بدا ذلك واضحا خلال الايام السابقة حيث انخفضت درجات الحرارة على معظم المناطق وخاصة بعد منتصف الليل.

وتوقع القراوي أن يكون نهار اليوم الخميس حارا الى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس الليلة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 8 و42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وخصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وخصوصا على السواحل تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه مابين 3 و6 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.