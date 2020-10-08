“التربية”: تشغيل نظام المحتوي الإلكتروني في برنامج تيمز

قالت رئيس قسم البرمجيات د. مها القلاف بان الوزارة قامت بتشغيل نظام المحتوي الإلكتروني وتضمينه في برنامج تيمز لتوفير مجموعة متنوعة من مصادر التعلم للطلبة.

أعلنت رئيس قسم البرمجيات التعليمية بإدارة نظم المعلومات د. مها القلاف، عن الانتهاء من تشغيل نظام المحتوي الإلكتروني ضمن برنامج تيمز وذلك بالتعاون مع إداره المناهج وقطاع التعليم العام ممثلاً بالتوجيه الفني للمواد

وقالت القلاف في تصريح صحافي اليوم، ان إداره نظم المعلومات قامت بتصميم وتطوير نظام يعمل على تجميع مصادر التعلم في مكان واحد ويعد هذا النظام هو الأول للمحتوى الإلكتروني

وأوضحت القلاف أن نظام المحتوى الإلكتروني اشتمل على جميع المصادر المرئية والغير مرئية و بتوافق مع نظام الفصول الافتراضية تيمز حيث أصبحت المادة العلمية متاحة للمعلم والمتعلم في محيط فصله الافتراضي.

فرص تعلم

يذكر ان وزارة التربية قامت بتطبيق نظام التعليم عن بعد لجميع طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية من خلال بوابة الكويت التعليمية وبرنامج تيمز وذلك لتوفير فرص تعليمية للطلبة ولمنع توقف التعليم في ظل جائحة كورونا.