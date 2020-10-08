“السكنية”: الانتهاء من استلام عقد الطرق والجسور في مدينة المطلاع

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من المرحلة الثانية من الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية في مشروع مدينة المطلاع السكني.

واوضحت المؤسسة في بيان صحفي انها شكلت لجنة تضم ممثلي المؤسسة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لاستلام الطرق الرئيسية وخدماتها ضمن العقد رقم (1279) والخاص بإنشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية بالمشروع حيث يعد هذا العقد من العقود الضخمة التي نفذتها المؤسسة ويخدم جميع الضواحي بالمدينة.

واشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المشروع يضم 18 جسور سيارات و31 جسور خدمات و13 جسور مشاه، وان اطوال الطرق ذات الحارات الثلاثة تبلغ 90 كم وأطوال الطرق الثانوية تبلغ 165 كم.

وأضافت: تبلغ قيمة العقد حوالي 288 مليون دينار كويتي خلال المدة الزمنية التي بدأت من من تاريخ 4/9/2016 وانتهت بتاريخ 2/9/2020 بنسبة انجاز متقدمة عن النسب التعاقدية بحسب الجدول الزمني للعقد.

وذكرت “السكنية” أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على الإسراع في وتيرة الإنجاز بالمشاريع الاسكانية حيث انها لا تألوا جهدا في سبيل توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين لها.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع مدينة المطلاع يعد المشروع الاضخم في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ مساحة المشروع 10,200 هكتار وعدد الوحدات السكنية 28288 قسيمة سكنية بمساحة 400 م2، ويخدم 370 ألف نسمة، ويحتوي على 12 ضاحية تتضمن محور خدمي واستثماري وتجاري و 445 مبنى عام و 145 حديقة.