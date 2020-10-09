أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 635 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 649 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 159 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و 148 حالة في حولي و114 حالة في الفروانية و112 حالة في العاصمة و102 حالة في الجهراء.

وأضاف ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7403 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 3922 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 776733 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 710 إصابة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 102024 حالة.