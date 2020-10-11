السعدون: اعتدال الجو في 16 أكتوبر الجاري مع بداية “الوسم”

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان موسم الوسم يبدأ في 16 اكتوبر الجاري ويمتد 52 يوما وفيه يعتدل الجو في أوله ويبرد في اخره وهو ثاني موسم في السنة السهيلية.

واضاف السعدون في تصريح اليوم الأحد انه مع «الوسم» يستمر موسم الصفري الذي يسبب امراض الحساسية والزكام مبينا انه سمي بالوسم لانه يسم الارض باللون الاخضر لكثرة النباتات والاعشاب فيها.

واوضح انه في بداية الوسم “نشاهد ظهور السحب الاتية من الغرب والتي افتقدناها طيلة خمسة اشهر ومن علامات بداية هذا الموسم ظهور اكوام صغيرة مخروطية الشكل على الارض حيث يبدأ النمل بتنظيف بيوته ويجهزها لموسم الشتاء والامطار القادمة”.

وذكر ان الامطار تبدأ في موسم «الوسم» وتسمى التي تهطل في أوله «الثروي» نسبة إلى الثريا أما التي تهطل في آخره فتسمى «الولي».

وأشار الى انه مع هطول الامطار الغزيرة والمتتالية “تظهر الاعشاب التي تغطي الريضان والوديان وتزهر في فبراير ومارس ويكون لها ألوان متعددة وتسمى «النوير» ويغلب عليها اللون الاصفر كما يظهر الفقع” مبينا أن نزول المطر على فترات متباعدة يضر بذور النباتات بعد ان تظهر براعمها وتموت.

وقال السعدون ان أول نجوم الوسم هو نجم «العواء» ويستمر 13 يوما وهو احد نجوم برج العذراء وتقول العرب فيه “إذا طلعت العواء طاب الهواء وضرب الخباء وكره العراء وشنن السقاء”.

وذكر ان من نجوم الوسم «السماك» و«الغفر» وهما من نجوم برج العذراء أما نجم «الزبانا» فهو من نجوم برج الميزان وكل نجم له 13 يوما.