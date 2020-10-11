أكدت وزارة التربية الكويتية التزامها بالخطة والبرنامج الزمني لمادة التربية البدنية للتعليم عن بعد للعام الدراسي 2020/2021.

وذكر التوجيه الفني العام للتربية البدنية بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الاتفاق على تدريس مادة التربية البدنية طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من قبل قطاع التعليم العام ينص على أن يبدأ التدريس من الأسبوع الرابع للصف الرابع والخامس الابتدائي.

وأضاف أن الصفوف من السادس حتى التاسع فيبدأ تدريس التربية البدنية من الأسبوع الخامس فيما يبدأ التدريس من الأسبوع السابع للصف العاشر الى الثاني عشر أما الاختيار الحر فيبدأ التدريس بها من الأسبوع الخامس.