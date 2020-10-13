أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حظرا مؤقتا لاستيراد جميع أنواع المجترات الحية من لوكسمبورغ بسبب ظهور مرض اللسان الأزرق BT.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار يؤكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.