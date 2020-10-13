حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
14 أكتوبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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