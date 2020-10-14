حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
15 أكتوبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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