حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أكتوبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .



ليلاً:

معتدل الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 36°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.