محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 أكتوبر 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
15 أكتوبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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