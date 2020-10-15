دشنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس حملة التطعيمات الموسمية لأمراض الشتاء ضد الأمراض التنفسية المعدية (الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال) من مركز (عبدالله يوسف العبدالهادي الصحي) في منطقة اليرموك.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف في كلمة بهذه المناسبة إن هذه الحملة تنطلق للعام الخامس على التوالي وتأتي هذا العام في ظروف خاصة مع انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت المضف إلى الأثر الإيجابي لحملات تطعيمات الشتاء حيث انخفضت أعداد حالات الانفلونزا كما انخفضت معدلات الوفيات بالمرض ومضاعفاته من 3ر1 بالمئة في 2015 إلى 4ر0 في المئة خلال 2019.

ولفتت الى أن الوزارة قامت بإعطاء حوالي 150 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا ونحو 75 ألف من لقاحات الالتهاب الرئوي متوقعة زيادة الاقبال على التطعيم هذا العام نظرا لما يمثله مرض (كوفيد- 19) من خطر مضاعف على الصحة العامة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في كلمة مماثلة إنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن التطعيم يقي حاليا من حدوث ما بين 2 و3 مليون وفاة سنويا مبينا أن هناك تراجعا للمعدلات العالمية للوفاة بالحصبة بنسبة 80 في المئة.

ودعا السند للمحافظة على التطعيمات التي تقي المجتمع من الإصابة بالأمراض التي يمكن توقيها باللقاح مثل سرطان عنق الرحم والكوليرا والتهاب الكبد بي والإنفلونزا والحصبة والتهاب السحايا والنكاف والسعال الديكي والتهاب الرئوي وشلل الأطفال والحصبة الألمانية والتيفوئيد وغيرها كثير.

وذكر أن هذه الحملة تستهدف مسببات الإصابة بأمراض الشتاء التنفسية المعدية الأكثر شيوعا كالإصابة بفيروس الإنفلونزا وتحديدا الإنفلونزا (A(H1N1+ H3N2 وكذلك الإنفلونزا B والمسبب الآخر الأكثر شيوعا وهي بكتيريا المكورات الرئوية (النيموكوكال).

وأوضح “أن أكثر من 95 في المئة من الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا الموسمية هم من فئات ذوي الاختطار أما عن الالتهاب الرئوي (نيموكوكال) فتقدر عدد حالات الوفيات منه سنويا ب 6ر1 مليون حالة وأن 85 في المئة من حالات الإصابة هي بين البالغين من فئات ذوي الاختطار”.

من جانبه أكد رئيس قسم الصحة الوقائية بوزارة الصحة ابراهيم الصالح في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق الحملة أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات والاهتمام بإجراءات وأنشطة وزارة الصحة خلال فصل الشتاء.

ودعا الصالح الجميع للمبادرة بأخذ التطعيمات من أقرب مركز صحي مضيفا أن الوزارة حرصت على توريد 400 ألف جرعة كما تم توزيع أكثر من 100 ألف جرعة ضد الانفلونزا و70 ألف جرعة ضد الالتهاب الرئوي على 34 مركز وقائي إضافة إلى مواقع أخرى للتطعيم خارج الوزارة في المستشفى العسكري ومستشفى القطاع النفطي على أن يكون التطعيم في تلك المراكز خلال الفترة الصباحية.

وعن جهوزية الوزارة للتطعيمات أوضح أنه تم التنسيق مع مدراء المناطق الصحية وزيادة طواقم التمريض وتجهيز المزيد من الغرف للتطعيمات في المراكز.