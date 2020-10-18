قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح صباح اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ورسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تضمنتا العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء وزير الدولة.