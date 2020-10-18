اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لعملية الطعن الارهابية التي وقعت في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس والتي راح ضحيتها مواطن فرنسي.

وأكد المصدر في بيان ل(الخارجية) الكويتية اليوم السبت ان هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لكافه القيم الدينية والانسانية.

وأعلن عن تأييد دولة الكويت لجمهورية فرنسا الصديقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وسلامه مواطنيها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية.