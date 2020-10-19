يتنافس مبتكران كويتيان على الفوز بلقب افضل مخترع عربي في النسخة ال12 من برنامج (نجوم العلوم) السنوي الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتأهل لمنافساته النهائية ثمانية مبتكرين عرب.

وذكر المبتكران الكويتيان الدكتور محمد المقهوي والمهندسة سارة ابو رجيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على هامش مشاركتهما في منافسات البرنامج ان الاختراعين اللذين تقدما بهما للمنافسة على اللقب يهدفان الى مساعدة المجتمع على تعزيز الرعاية الصحية وإحداث تغيير إيجابي لدى بعض شرائح المجتمع.

وأوضح المقهوي ان اختراعه يتمثل في فرشاة اسنان اوتوماتيكية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة الى استخدام اليدين إضافة الى انها آمنة جدا من حيث الاستخدام.

واضاف ان تسوس الاسنان ومرض التهاب اللثة ينتشران بين فئة ذوي الاحتياحات الخاصة بشكل اكبر من غيرهم بسبب عدم قدرتهم البدنية او الذهنية التي على الاعتناء بنظافة اسنانهم مما يضطرهم الى زيارة طبيب الاسنان والخضوع لاجراءات علاجية هم في غنى عنها بسبب صعوبة حركتهم او عدم تحملهم للجلوس فترات طويلة على كرسي طبيب الاسنان.

وتابع ان وجود مثل هذا الاختراع سيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الوقاية والاعتناء بصحة الفم والاسنان ويعود بالنفع الكبير على صحتهم العامة بالإضافة الى تأثيره الايجابي الكبير على الصحة النفسية لأنهم لن يحتاجوا الى مساعدة احد مما سيزيد ثقتهم بأنفسهم.

وقال ان فكرة اختراع فرشاة الاسنان الاوتوماتيكية جاءت من صميم عمله كطبيب اسنان بعد ان لمس حاجة تلك الشريحة وغيرها من الاطفال وكبار السن الى العناية بأسنانهم بما يناسب اوضاعهم الصحية خاصة مع عدم قدرتهم على التنظيف الدقيق بسبب عدم وصول فرشاة الاسنان اليدوية الى بعض اسطح الاسنان او بسبب إعاقة ذهنية او جسدية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الجهات العلمية الكويتية في تشجيع المبدعين والمبتكرين ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يسخر امكاناته ومرافقه لمساعدة المبدعين والمبتكرين على تنفيذ اختراعاتهم وتوصيلها الى الاسواق.

واشار الى وجود حاضنات علمية ونواد مثل النادي العلمي الكويتي الذي يهتم بالنشء ويهدف الى تربية وخلق جيل قادر على صناعة اقتصاد قائم على العلم والمعرفة فضلا عن دور ديوان الخدمة المدنية في توفير ميزانية سنوية تصرف على التطوير والتنمية البشرية لموظفي الدولة.

من جهتها قالت المهندسة ابو رجيب ان اختراعها يتمثل في جهاز الماسح لرضوض الاطراف الذي يمكن حمله باليد ويستخدم الاشعة تحت الحمراء القريبة للكشف عن كسور العظام او التشوهات في جسم الانسان.

واضافت ان فكرة الاختراع مستوحاة من تجربة شخصية حيث اصيبت قبل سنوات ومن شدة الالم اعتقدت انه كسر وأجرت اشعة سينية واتضح ان الحالة ليست كسرا مبينة انها قدمت مشروع تخرج يتمثل في جهاز الماسح الضوئي لخدمة من يصابون بإصابات مختلفة وكذلك خدمة المجتمع والانسانية وهو ناتج عمل جماعي مع فريق عمل في الكويت.

وردا على سؤال عن اهمية جهاز الماسح الضوئي في التشخيص عن الامراض وعلاجها افادت بانه مهم جدا في حالة اصابة الاطفال لان نسبة اصابتهم كبيرة جدا “وبهذا الماسح يتم تقليل عدد تصوير الاطفال بالاشعة السينية لانها تعتبر اشعاعات ضارة كما يعتبر مهما جدا في حالة وجود حوادث كبيرة كحوادث الرياضيين ليتم تقييم حالة المرضى فضلا عن تقليل التكلفة”.

واشادت بالدعم الذي تقدمه الكويت للمخترعين ومساعدتهم على استخراج براءة الاختراع من الجهات الدولية المعنية دون مقابل مادي مشيرة الى وجود بعض التحديات التي تواجه المخترعين مثل ايجاد فريق عمل مساند لتأسيس شركة صغيرة تتبنى الاختراع وإيجاد مستثمرين مناسبين له لضمان تنفيذه وطرحه في الاسواق.

واوضحت ان برنامج نجوم العلوم وفر الخبراء والمختصين للاختراع مما اختصر عليها عملا كان من الممكن ان يستغرق سنوات عدة في البحث والعمل حيث تم تقديم دراسة للسوق تبين اهمية اختراعها وحداثيته.

يذكر ان برنامج نجوم العلوم يعد منصة للمبتكرين العرب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما لتصميم تقنيات تساعد في إحداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم.