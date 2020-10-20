وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع مدينة اليرموك الصحية لتحقيق أساسا مستقبليا في تبادل المعلومات والخبرات بالجوانب الصحية التطويرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي إن المذكرة ستسهم في تبادل الأنشطة والبرامج والفعاليات والمبادرات المحققة للمعايير المطلوبة والارتقاء بالمهام الفنية وفقا للمعايير الدولية الحديثة ذات الصلة.

وأوضح مهدي أن المذكرة تسعى إلى تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية للوصول إلى المعايير الصحية والتنموية في مدينة اليرموك الصحية ضمن إطار مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية.

وأشار إلى أن المذكرة تسعى لتعزيز جودة رأس المال البشري من خلال تعزيز التكنولوجيا الرقمية إضافة إلى تنمية الجوانب الابداعية والابتكارية للشباب الكويتي ضمن المجالات التعليمية والتقنية والفنية.

وأكد أن المذكرة تتيح أيضا الاستفادة من الإمكانات والكوادر والخبرات العلمية الوطنية لتحقيق المرئيات والأهداف التي يرغب الطرفان في الوصول إليها معربا عن سعادته بهذا التعاون.

بدورها قالت نائب رئيس مدينة اليرموك الصحية هدى الدويسان في تصريح مماثل إن المذكرة تعزز العلاقة والتعاون المتبادل بين الجانبين موضحة أن الغرض من إنشاء مدينة اليرموك الصحية الارتقاء بالمدن الصحية العالمية الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الدويسان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للبنى التكنولوجية والرقمية في مدينة اليرموك الصحية مبينة أن دور الأمانة العامة للتخطيط سيكون استشاريا للاستفادة منها في تعزيز جودة رأس المال البشري.

وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة في المدن الصحية من المعايير المهمة من شأنها الارتقاء بالمدن وحصولها على التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيق العديد من الأهداف التنموية والعالمية للوصول إلى رؤية كويت جديدة 2035.