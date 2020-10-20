“السكنية” تبدأ اجراءات الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى بمشروع مدينة المطلاع الاسكاني

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن بدء الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى لعدد (12,177) قسيمة بالضواحي (N11 , N 10 , N 9 , N 8 , N 7-Part1 , N 6) ومحطات الكهرباء الفرعية من (N 5 : N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

وأوضح الرويح في تصريح صحفي أنه شكلت لجنة تضم ممثلي المؤسسة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لاستلام أعمال المرحلة الأولى من ضمن العقد رقم (1300) والخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من (N5 إلى N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

وأشار إلى أن المشروع يضم إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثمانِ من (N5 إلى N12) بالمشروع، وتبلغ قيمة العقد قرابة 215 مليون دينار كويتي.

وذكر الرويح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة كل الحرص على إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين لها.