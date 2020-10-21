تصدر نادي القادسية اليوم الثلاثاء الدوري الكويتي لكرة القدم دوري (اس تي سي) التصنيف وذلك بعد فوزه على برقان بنتيجة (3-0) في ختام منافسات الجولة الثانية والتي شهدت مباريات اخرى.

وسجل اهداف القادسية في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الشباب سيف الحشان في الدقيقتين 52 و54 والبرازيلي لوكاس في الدقيقة 77 ليرفع رصيده الى 6 نقاط وضعته بصدارة الدوري بفارق الاهداف عن الفحيحيل والساحل فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطة يتيمة.

وفي المباراة الثانية تعادل الكويت مع نظيره الشباب في المباراة التي جرت على استاد عبدالله الخليفة الصباح بنتيجة (1-1) ليرفع رصيده الى اربع نقاط فيما حصد الشباب اول نقطة له في الدوري.

وفي المباراة الثالثة اقتنص خيطان تعادلا ثمينا من نظيره السالمية بهدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت على استاد علي صباح السالم ليحرز اول نقطة له فيما رفع السالمية رصيده الى نقطتين.

وفي المباراة الاخيرة تغلب التضامن على نظيره اليرموك بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمعهما على استاد نادي الكويت ليرفع بهذ الفوز رصيده الى ثلاث نقاط فيما ظل الخاسر دون اي نقطة.