وزير البلدية: إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات لتجميع المخلفات الإنشائية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الإنشائية وأنقاض البناء وجميع المخلفات الناتجة من أعمال الهدم أو تشييد المباني أو ترميمها أو صيانتها للحد من الأضرار البيئية لها.

وقال الوزير الجاسم في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الحد من مشكلة إلقاء مخلفات الأعمال الإنشائية وأنقاض البناء في الساحات والأماكن غير المخصصة لها سيحد من الاضرار في النظافة العامة والبيئة وتشويه المنظر العام.

وأضاف أنه وجه خطابا إلى المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي متضمنا مشروع قرار لجنة السلامة بتعديل المواد 1 و19 و20 من قرار لجنة السلامة رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.

وأوضح أن الكتاب سيتناسب مع إلزام القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الإنشائية وأنقاض البناء وجميع المخلفات جراء تلك الأعمال مع تضمين ذات المقترح كلا من مشروع لائحة البناء ومشروع لائحة تصنيف المقاولين محل الدراسة لدى الجهاز التنفيذي.

وشدد الجاسم على ضرورة العمل على إقرار التعديلات على اللائحة بصفة الاستعجال واتخاذ اللازم وفق النظم لإدخال التعديل المقترح المشار إليه.

وكشف أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن إحالة نسخة من المخالفات التي تسجلها البلدية ضد المخالفين إلى الهيئة لتطبيق عقوباتها على المخالفين.