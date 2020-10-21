اعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ان برنامج أكاديمية الفنون والاعلام التابع للهيئة سينظم 7 برامج تدريبية للشباب (عن بعد) ما بين نوفمبر ومارس المقبلين لتدريب وتنمية مواهب الشباب المحب لهذين المجالين.

وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس أمناء الاكاديمية في مقرها بمركز شباب الدعية ان البرامج تشمل تدريب الدفعة الثانية من الشباب في الاكاديمية بمجالي الاعلام والفنون اضافة الى اقامة مختبرين في الفنون والاعلام.

وافاد ان البرامج تشمل ايضا اقامة ورشة في (فنون السينما المختلفة) وكذلك (مشروع نشيد الشباب) الذي يعد المرحلة الأولى لتأسيس اوركسترا للشباب الى جانب تقديم برنامجين احدهما في (مهارات التسويق والدعاية والاعلان) والآخر في (تصميم الجرافيك).

ولفت الى انه بعد نجاح الدورة الاولى التي اقيمت العام الماضي وشهدت مشاركة 40 شابا وشابة حرص مجلس الامناء على استقبال وتدريب الدفعة الثانية في الاكاديمية عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد داعيا الشباب من محبي هذين المجالين الى الالتحاق بهذه الدورات المميزة والتي لها دور في اثراء وتعزيز مداركهم.

وذكر المطيري ان مجلس الامناء اطلع على المخطط الهندسي لمشروع استوديوهات التلفزيون والتصوير الفوتوغرافي ومركز المونتاج الذي اقامته الهيئة ليكون ضمن برنامج الأكاديمية وذلك لاستخدامه في التدريبات التطبيقية للشباب المنتسبين للأكاديمية بعد عودة الحياة الطبيعية.

واوضح ان برنامج الاكاديمية والاقبال المميز والنوعي لها من قبل الشباب شجع الهيئة الى اطلاق برنامجين آخرين هما (وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا) و(أكاديمية العمل التطوعي) في مركزي شباب القصور والشامية على التوالي لاستقطاب الشباب المهتمين بهذين المجالين.

من جانبها قالت عضو مجلس الامناء الدكتورة ابتسام الحمادي في تصريح مماثل ان التقنية التي ستستخدم في تقديم الدورات التدربية التي تم اقرارها اليوم ستكون حديثة وستلبي احتياجات المدرب والمتدرب على حد سواء لتحقيق افضل استفادة ممكنة لهذه البرامج.

واضافت الحمادي ان الاكاديمية ستسعى الى اشراك طاقات شبابية عربية في برامجها في الفترة المقبلة لدعم المواهب العربية مشيرة الى ان مخرجات الدفعة الاولى للاكاديمية تمكنوا بفضلها من الحصول على فرص عمل في الكثير من الاعمال الفنية وفي المؤسسات الاعلامية والصحفية.

وشهد الاجتماع حضور كل من امين عام الأكاديمية المخرج عبد الله عبدالرسول وعدد من اعضاء المجلس وهم الفنان جاسم النبهان والدكتور عيسى الانصاري والإعلامية امل عبدالله والدكتور محمد بلال والكاتب بدر محارب والدكتور عبدالله العابر والدكتورة ابتسام الحمادي.